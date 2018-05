VS overweegt actie tegen China

Het Witte Huis overweegt maatregelen te nemen tegen de stationering van militair materieel door China op eilanden in de Zuid-Chinese Zee. „We zijn terdege bewust van de Chinese militarisering in de Zuid-Chinese Zee. We hebben onze verontrusting hierover rechtstreeks uitgesproken tegen de Chinezen. Dit kan consequenties hebben, op de korte en lange termijn”, aldus regeringswoordvoerster Sarah Sanders.

De Amerikaanse zender CNBC kwam donderdag met het nieuws dat Peking zonder daar ruchtbaarheid aan te geven kruisraketten en luchtafweer heeft geplaatst op drie betwiste eilandjes. De lanceerplatforms zijn in een maand tijd aangelegd. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen raketten worden afgeschoten die schepen op 500 kilometer afstand kunnen treffen.

Chinese activiteiten in het gebied liggen gevoelig. Peking claimt tot ergernis van andere landen in de regio een groot deel van de druk bevaren wateren. De Zuid-Chinese Zee is rijk aan vis, aardolie en aardgas en daarmee van grote economische betekenis.