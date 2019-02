VS: overloper hielp Iran bij cyberspionage

De Verenigde Staten vervolgen een voormalige luchtmachtofficier die naar Iran zou zijn overgelopen. Deze Monica Witt (39) hielp de Iraniërs haar voormalige collega’s in de inlichtingengemeenschap via internet te bespioneren, zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Ze is nog voortvluchtig.

Witt werkte van 1997 tot 2008 voor de Amerikaanse luchtmacht, waar ze zich bezighield met inlichtingenwerk. Daarna werkte ze ook nog twee jaar als freelancer. Witt zou om ideologische redenen in 2013 zijn overgelopen naar Teheran.

De VS vervolgen naast Witt ook nog vier Iraniërs die betrokken zouden zijn geweest bij de cyberaanvallen. Ook zijn twee in Iran gevestigde bedrijven op de sanctielijst gezet: de New Horizon Organization en de Net Peygard Samavat Company.

De Iraniërs zouden Witt hebben gerekruteerd nadat ze in Iran congressen had bijgewoond van New Horizon. Later zou Net Peygard met informatie van Witt via internet achter haar voormalige collega’s aan zijn gegaan. Dat gebeurde onder meer via nepaccounts op sociale media en de inzet van malware, aldus de aanklacht.