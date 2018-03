VS opent deur voor olifantenjager

De Verenigde Staten zijn stilletjes bezig de deur open te zetten voor olifantenjagers door het hun mogelijk te maken slagtanden of andere delen van het dier mee te nemen als trofee. Dat gebeurt hoewel president Donald Trump deze praktijken heeft veroordeeld als „horror show”.

Binnenlandse Zaken gaat anders kijken naar vergunningsaanvragen voor de import van delen van geschoten groot wild en trekt de uitgebreide regelgeving over Afrikaanse olifanten in. Deze politieke maatregel, uiteengezet in een memo van 1 maart, betekent dat een aantal in Zimbabwe afgeschoten dieren de VS in mag. De verzoeken zullen individueel worden beoordeeld.

Het departement ‘Fish and Wildlife Service’ besloot in november meenemen van sommige jachttrofeeën toe te staan. De dienst gaf als argument dat het doden van olifanten „het voortbestaan van de soort zou verbeteren” onder meer omdat jagers veel geld willen betalen voor hun hobby. Dat kan de dierenbescherming ten goede komen. Zowel Republikeinen als Democraten spraken er schande van. Zelfs Trump, wiens oudste zoons graag het geweer ter hand nemen om de wildstand te reguleren, nam via Twitter afstand, naar het zich nu laat aanzien vergeefs.