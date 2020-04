VS onderzoeken herstarten economie

Het Witte Huis onderzoekt hoe het de Amerikaanse economie weer op gang kan brengen nu veel ondernemingen dicht zijn vanwege de coronacrisis. Volgens ingewijden wil de Amerikaanse overheid veel meer mensen testen en op basis daarvan bepalen waar men weer aan het werk kan, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Waarschijnlijk begint de opstart in kleine steden die nog weinig besmettingen met het coronavirus hebben. Zwaar getroffen gebieden als New York, Detroit en New Orleans blijven langer dicht. De plannen bevinden zich nog in de eerste fase. Na voorzichtige tekenen dat de toename in New York lijkt af te vlakken, praten president Trump en zijn team weer over het heropenen van de Amerikaanse economie.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence benadrukte dat de gezondheid van de bevolking voorop staat. Larry Kudrow, het hoofd van de Nationale Economische Raad, verwacht dat binnen vier tot acht weken de eerste zaken weer open kunnen. Eerder wilde Trump nog dat na het aankomende paasweekend mensen weer aan het werk konden, maar hij kwam daar op terug na de explosieve toename van ziektegevallen in onder andere New York.