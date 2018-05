VS: oefeningen met Seoul niet ter discussie

Het afbouwen van de gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea is niet aan de orde. Een woordvoerder van het Pentagon zei dat op dit moment niet wordt gesproken over het in de toekomst terugschroeven van de trainingen.

Noord-Korea dreigde eerder deze week de voor 12 juni geagendeerde topontmoeting tussen leider Kim Jong-un en president Donald Trump te annuleren. Pyongyang stoort zich onder meer aan de Amerikaanse militaire manoeuvres met Zuid-Korea. Noord-Korea ziet die als een provocatie. De VS beweren dat de militaire oefeningen puur defensief van aard zijn.

Ook liet Noord-Korea weten dat het land geen interesse heeft in een topontmoeting met de Verenigde Staten als het gaat om de ‘eenzijdige’ eis dat het bewind in Pyongyang zijn nucleaire wapenarsenaal opgeeft.