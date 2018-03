VS: Noord-Korea doodde halfbroer Kim met VX

Noord-Korea is verantwoordelijk voor de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un. Dat is het oordeel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de VS heeft het Noord-Koreaanse regime de moord op touw gezet en het uiterst giftige zenuwgas VX gebruikt.

De VS gaan Noord-Korea nieuwe sancties opleggen vanwege het gebruiken van het verboden zenuwgas. „Deze openbare vertoning van minachting voor universele normen tegen het gebruik van chemische wapens laat ons weer de ware aard van Noord-Korea zien. Het benadrukt andermaal dat we geen enkel programma van massavernietigingswapens van Noord-Korea kunnen tolereren”, zei woordvoerder Heather Nauert van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse regering maakte het besluit voor nieuwe sancties op 22 februari op basis van het Amerikaanse verdrag voor chemische wapens (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991). De sancties zijn op 5 maart al ingegaan, zijn grotendeels symbolisch en sluiten aan bij het brede scala aan economische strafmaatregelen die de VS al hebben genomen tegen Pyongyang.

Kim Jong-nam werd op 13 februari vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen, de 29-jarige Siti Aishah en de 25-jarige Vietnamese Doan Thi Huong, zouden het zenuwgas in het gezicht van de halfbroer van Kim hebben gesmeerd. De zaak tegen de vrouwen loopt nog, ze zeggen onschuldig te zijn en stellen dat ze in de veronderstelling verkeerden dat ze meewerkten aan een grap voor een reality-tv-show. De twee vrouwen kunnen de doodstraf krijgen als ze worden veroordeeld.

Het vermoeden bestaat al langer dat Noord-Korea achter de moord zit.