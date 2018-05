VS nog steeds hoopvol over Noord-Korea-top

De Verenigde Staten hopen nog steeds dat de geplande topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doorgaat. Washington bereidt zich intussen ook voor op een moeilijk onderhandelingsproces, zei woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders.

„We zijn nog steeds hoopvol dat de ontmoeting zal plaatsvinden en we zullen dat pad blijven volgen, maar tegelijkertijd zijn we erop voorbereid dat dit zware onderhandelingen kunnen zijn”, zei Sanders in een interview met Fox News.

Noord-Korea heeft gedreigd de topontmoeting tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump op 12 juni af te blazen. Pyongyang is boos over de militaire oefeningen die de Amerikanen tot 25 mei houden met Zuid-Korea. De voor woensdag geplande verzoeningsgesprekken tussen hoge functionarissen uit Noord en Zuid gaan niet door.