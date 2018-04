VS: nog geen besluit over sancties Rusland

De Amerikaanse regering heeft nog geen knoop doorgehakt over nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland. „We overwegen nog om Rusland aanvullende sancties op te leggen. Daar wordt in de nabije toekomst een besluit over genomen”, stelde het Witte Huis in een verklaring.

Het Witte Huis trad niet in detail over waarom de VS nieuwe sancties overwegen. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei zondag dat haar land nieuwe strafmaatregelen aan het voorbereiden is vanwege de Russische steun aan de Syrische president Bashar al-Assad. Moskou is een belangrijke bondgenoot van de Syrische regering.