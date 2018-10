De VS hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een bezoek aan Washington. De nationale veiligheidsadviseur John Bolton maakte dat vrijdag bekend in het Georgische Tbilisi. Bolton was de afgelopen dagen in Moskou.

De Amerikaanse president Donald Trump en Poetin zullen elkaar op 11 november al spreken in Parijs. Zij zijn dan beiden in de Franse hoofdstad voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Bolton meldde vrijdag dat dit gesprek „kort” zal zijn.