‘VS niet betrokken bij Turkse actie in Syrië’

De Amerikaanse regering heeft gezegd dat het land niet meedoet aan de Turkse actie tegen terreurbeweging Islamitische Staat in Syrië. Turkije had de VS gevraagd om te helpen bij het bewaken van een veiligheidscorridor, maar president Donald Trump heeft zijn ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan gezegd dat zijn land niet betrokken zal zijn.

Wel spraken de twee presidenten af om elkaar volgende maand te ontmoeten. Turkije is dit weekend begonnen met een militaire operatie in Syrië, ten oosten van de rivier de Eufraat. Het gebied moet een ‘veilige zone’ worden waar twee miljoen gevluchte Syriërs naartoe kunnen, zo zijn Turkije en de VS overeengekomen.

In het gebied, dat aan Zuid-Turkije grenst, zitten nog veel Syrisch-Koerdische strijders die Erdogan daar weg wil hebben. De VS zien deze YPG-milities als waardevolle bondgenoten in de strijd tegen IS. Maar NAVO-bondgenoot Turkije vindt dat ze een verlengstuk zijn van de verboden PKK-beweging, die aanslagen heeft gepleegd in Turkije.