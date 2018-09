VS nemen stelling tegen Strafhof

De Verenigde Staten nemen vanaf maandag een agressieve houding aan jegens het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Als er zaken tegen Amerikaanse militairen worden aangespannen, dan wordt de rechters sancties opgelegd. Dat zou de nationale veiligheidsadviseur John Bolton gaan zeggen tijdens een speech maandagmiddag, zo schrijft persbureau Reuters.

„De Verenigde Staten zullen alle mogelijke stappen zetten om onze burgers te beschermen tegen deze onwettige rechtbank.” De VS zullen terugvechten als Amerikaanse militairen die aangeklaagd worden.

Als er toch een zaak wordt aangespannen tegen een Amerikaanse militair dan wil de VS de rechters een inreisverbod opleggen en hun financiële tegoeden bevriezen.

„Wij willen niet samenwerken met de ICC. We zullen ons niet aansluiten bij het ICC. We laten het ICC doodbloeden. Wat ons betreft is het ICC al dood.”

Rusland en de VS ondertekenden weliswaar het oprichtingsverdrag van het ICC in 1998, maar ratificeerden het vervolgens niet.