VS nemen maatregelen tegen Cambodja

De Verenigde Staten schroeven uit onvrede hun steun terug aan de Cambodjaanse autoriteiten. Het Witte Huis zei dat te doen vanwege „recente tegenslagen” op democratisch gebied.

De autoriteiten in het Aziatische land treden al geruime tijd hard op tegen de oppositie. Zo ontbond het hooggerechtshof vorig jaar de belangrijkste oppositiepartij, de CNRP. Doordat de oppositie buitenspel staat, veroverde regeringspartij CPP naar eigen zeggen afgelopen weekend 58 van de 62 Senaatszetels.

De uitkomst van die verkiezing, waarbij politici de senatoren kozen, viel slecht in Washington. De uitkomst zou weinig te maken hebben met de politieke wensen van de Cambodjaanse bevolking. De VS besloten daarop hulpprogramma’s op te schorten of te beperken. Het gaat onder meer om steun aan het leger en de belastingdienst.

De VS willen zo garanderen dat „Amerikaans belastinggeld niet wordt gebruikt om anti-democratisch gedrag te ondersteunen”. Washington morrelt niet aan hulpprogramma’s voor de Cambodjaanse gezondheidszorg, landbouw of het opruimen van landmijnen.