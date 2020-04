VS nemen bijna 200.000 mondkapjes in beslag

De Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan 192.000 mondkapjes in beslag genomen bij lieden die daar tijdens de coronacrisis veel geld mee wilden gaan verdienen. Ook werden 600.000 medische handschoenen en 130 operatiemaskers gevorderd.

Het ministerie van Justitie maakte dat donderdag bekend. De autoriteiten verdelen de voorraad hulpmiddelen over medisch personeel in de zwaar getroffen staten New York en New Jersey.

De Amerikaanse regering kondigde enkele dagen geleden aan streng op te treden tegen mensen die een slaatje willen slaan uit de crisis door grote hoeveelheden maskers en desinfecterende middelen op te sparen om ze later tegen woekerprijzen te verkopen.