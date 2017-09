VS neemt Koreaanse dreiging met H-bom serieus

De Verenigde Staten nemen de dreiging van Noord-Korea boven de Grote Oceaan een test uit te voeren met een waterstofbom serieus, maar niet overdreven serieus. „Het zou een radicale verandering zijn”, zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris, die anoniem wilde blijven. „Maar ik denk dat we op dit moment niet al te veel geloof moeten hechten aan zo’n actie van Pyongyang.”

„Wanneer je met Noord-Korea te maken hebt dan moet je een bepaalde hoeveelheid gebral voor lief nemen”, aldus de zegsman. „Maar we moeten het hoe dan ook in zekere mate serieus nemen.” Hij liet weten dat de VS vraagtekens zet bij de capaciteit van Noord-Korea een dergelijke test uit te voeren, maar wilde niet zeggen hoe de Amerikanen zullen reageren als het toch gebeurt.