VS naar de stembus voor midterms

Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus voor de belangrijke tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms. Dan blijkt of de oppositie de twee huizen van het Congres kan veroveren op de Republikeinen, de partij van de Amerikaanse president Donald Trump. Die voerde de afgelopen tijd campagne om dat te voorkomen.

De Republikeinen hebben momenteel een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Als ze die verliezen aan de rivaliserende Democraten, kunnen die het de regering flink lastig maken. Verder wordt gestemd over 36 gouverneursbenoemingen en allerlei lokale posten, zoals sheriffs en burgemeesters.

Hoewel Trump zelf niet op het stembiljet staat, kan de stembusgang ook worden gezien als een soort referendum over zijn beleid. De verkiezingen worden halverwege zijn vierjarige termijn gehouden. De Democraten hebben volgens peilingen een goede kans een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te veroveren, al is het zeker geen gelopen race.

In totaal worden dinsdag alle 435 zetels in het ‘Huis’ opnieuw verdeeld en 35 van de 100 zetels in de Senaat. In dat hogerhuis hebben de Republikeinen momenteel een nipte meerderheid van 51 van 100 zetels, waarvan ze er nu maar negen hoeven te verdedigen. De Democraten moeten veel meer zetels zien te behouden en zijn kwetsbaarder.

Waar Trump in actie kwam voor Republikeinse kandidaten, haalden de Democraten zijn populaire voorganger Barack Obama van stal om mensen naar de stembus te krijgen. De ideologische tegenpolen hadden in één opzicht dezelfde boodschap: de uitslag van de verkiezingen zal bepalen in wat voor land de Amerikanen de komende jaren zullen leven.