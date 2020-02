VS moeten zich op grote uitbraak voorbereiden

Amerikanen moeten zich voorbereiden op een grote uitbraak van het nieuwe coronavirus in hun land. Die zou grote gevolgen kunnen hebben voor hun dagelijks leven, waarschuwt gezondheidsdienst CDC.

„Het is niet zozeer de vraag óf het gaat gebeuren, maar vooral wanneer precies”, zei CDC-topvrouw Nancy Messonnier dinsdag volgens The New York Times.

Als besmettingen op grotere schaal plaatsvinden, kunnen lokaal bijvoorbeeld scholen worden gesloten of moeten meer mensen vanuit huis werken. Messonnier zei dat Amerikanen bijvoorbeeld aan scholen kunnen vragen of er plannen zijn om via internet lessen te verzorgen.

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar waarschuwde dinsdag dat zijn land „niet hermetisch kan worden afgesloten” voor een virus. „En daar moeten we realistisch over zijn, voegde hij eraan toe.”

In de Verenigde Staten zijn tot dusver 57 ziektegevallen gemeld. Die zijn in de meeste gevallen te herleiden naar de Diamond Princess, het cruiseschip dat in quarantaine moest bij Japan. Op een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea is dinsdag bij een Amerikaanse militair besmetting met het virus vastgesteld.

Dode

Intussen grijpt het virus in Europa steeds verder om zich heen. In Frankrijk is woensdag een patiënt aan de gevolgen van het virus overleden. In Italië steeg het dodental dinsdag tot elf.

Behalve in Duitsland, zijn ook in de Oostenrijkse deelstaat Tirol twee gevallen van het coronavirus geconstateerd. Deelstaatspremier Günther Platter heeft dit dinsdag bevestigd. Het gaat om twee mannen van 24 jaar uit Innsbruck. Tirol behoort tot de populairste wintersportgebieden van Europa.

De twee patiënten hebben lichte koorts en hebben het virus waarschijnlijk in aangrenzend Italië opgelopen, meldden Oostenrijkse media. Het zijn de eerste gevallen in het Alpenland. In de noordelijke stad Linz is mogelijk ook iemand besmet. Maar dat is nog niet door onderzoek bevestigd. Het gaat om een 55-jarige man die met een groep toeristen naar Venetië is geweest.

Afgeschaald

In Kroatië is ook voor het eerst een besmetting met het coronavirus geconstateerd. Het gaat hier volgens premier Andrej Plenkovic eveneens om een jonge man. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb. De patiënt was enkele dagen op bezoek in Milaan. Een vrouw testte dinsdag positief in de Spaanse kustregio. Eerder waren al besmettingen gemeld op het Spaanse eiland Mallorca en op de Canarische Eilanden. Op het Canarische Eiland Tenerife is dinsdag een hotelcomplex in quarantaine geplaatst. De autoriteiten testen er de circa duizend gasten, onder wie enkele Nederlanders. Ze moeten er veertien dagen in quarantaine blijven nadat een Italiaanse toerist het virus bleek te hebben. Ook in het Zwitserse Ticino en in Roemenië is een geval gemeld.

China heeft de waarschuwing voor het nieuwe coronavirus in de noordwestelijke provincies Binnen-Mongolië en Xinjiang en de zuidwestelijke provincie Sichuan afgeschaald. Het risico om het virus in deze provincies op te lopen, is volgens staatspersbureau Xinhua verder teruggelopen.

In China overleden dinsdag 52 mensen als gevolg van het virus. Dat zijn er 19 minder dan een dag eerder. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Hubei. Ook lag het aantal nieuwe besmettingen met 406 ruim 100 gevallen lager dan maandag. Op 5 na waren alle besmettingen in Hubei.