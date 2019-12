‘VS misleidden publiek over Afghanistan’

Hoge Amerikaanse functionarissen schetsten jarenlang een te rooskleurig beeld van het conflict in Afghanistan. Ze hielden informatie achter waaruit bleek dat de strijd daar niet te winnen was, bericht The Washington Post. De krant legde de hand op duizenden overheidsdocumenten waar dat uit zou blijken.

Het dagblad zegt dat het meer dan 2000 pagina’s heeft bemachtigd met notities over gesprekken met generaals, diplomaten en andere topfiguren. Die spraken openhartig met onderzoekers van de Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), die uitzocht welke fouten waren gemaakt in Afghanistan. Het Congres riep SIGAR in 2008 in het leven.

De VS vielen Afghanistan binnen na de aanslagen van 11 september 2001. Washington stuurde sindsdien meer dan 775.000 manschappen naar het land. Er vielen volgens officiële cijfers 2300 Amerikaanse doden. SIGAR wilde de documenten over het conflict eigenlijk niet vrijgeven. De krant bericht dat het twee keer naar de rechter moest stappen om de dienst daartoe te dwingen.

Sommige geïnterviewden stellen volgens de krant dat bewust werd geprobeerd het publiek te misleiden. Het zou gebruikelijk zijn om te rommelen met statistieken zodat het lijkt alsof de VS de oorlog wint. SIGAR-topman John Sopko erkent dat uit de documenten blijkt dat „doorlopend is gelogen tegen de Amerikaanse bevolking”.

Een hoge medewerker van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad (NSC) stelt dat de wijze waarop cijfers werden gepresenteerd absurde vormen aannam. Zelfmoordaanslagen in Kabul werden neergezet als een teken dat de Taliban wanhopig waren en te zwak voor openlijke gevechten. Bij een hoger dodental onder Amerikaanse troepen luidde de mededeling dat zij de strijd dus opvoerden.

Er zou constante druk zijn uitgeoefend vanuit het Witte Huis van toenmalig president Barack Obama en het Pentagon om met positieve cijfers te komen, aldus de NSC-medewerker in 2016. Daaruit moest blijken dat het sturen van Amerikaanse versterkingen tussen 2009 en 2011 effect had, hoewel het tegendeel het geval leek te zijn.