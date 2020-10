VS: maandag humanitair staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach

Strijdende partijen in de betwiste regio Nagorno-Karabach nemen vanaf maandag een humanitaire stilstand in acht. Dat melden de Verenigde Staten, Armenië en Azerbeidzjan in een gezamenlijke verklaring.

Sinds het conflict tussen beide ex-Sovjetrepublieken eind september oplaaide zijn aan beide kanten veel slachtoffers gevallen. Eerdere afspraken over een staakt-het-vuren die onder toezicht van Moskou werden gemaakt hielden geen stand.

Nagorno-Karabach wordt gecontroleerd door Armenië, maar hoort bij Azerbeidzjan. De zogeheten Minsk-groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) met daarin onder meer Frankrijk, Rusland en de VS, probeert al decennia een oplossing te vinden voor het conflict. Een nieuwe bijeenkomst staat gepland voor 29 oktober.