VS loven hoge beloning uit voor info over commandant Hezbollah

De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd van 10 miljoen dollar voor informatie over Muhammad Kawtharani, een hoge militaire commandant van de islamistische groepering Hezbollah in Irak. Kawtharani wordt ervan beschuldigd een sleutelrol te hebben gespeeld bij de coördinatie van pro-Iraanse groepen in Irak.

Kawtharani heeft volgens de Amerikanen een deel van de politieke coördinatie overgenomen van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, zo stelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Soleimani werd begin januari gedood tijdens een Amerikaanse aanval op hem in Bagdad.

Volgens de VS heeft Kawtharani een belangrijk aandeel in „het faciliteren van de acties van groepen die buiten de controle van de regering van Irak opereren en die protesten gewelddadig hebben onderdrukt” en „aanvallen op buitenlandse diplomatieke missies”.

Kawtharani staat al sinds 2013 op de zwarte lijst voor terrorisme.