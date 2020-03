VS loven beloning uit voor arrestatie president Venezuela

De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro en veertien andere hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen. Washington wil hem oppakken wegens „narcoterrorisme” en looft 15 miljoen dollar uit (13,6 miljoen euro).

Onder de andere Venezolaanse topfiguren die Washington in het vizier heeft, zijn een voormalige vicepresident, de minister van Defensie en de voorzitter van het hooggerechtshof.

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr is het regime van Maduro „gedrenkt in corruptie en criminaliteit. Terwijl de bevolking lijdt, vult deze bende de zakken met drugsgeld en inkomsten uit corruptie.” Justitie in Washington beschuldigt het regime in Caracas ervan jarenlang te hebben „samengezworen met de Colombiaanse ‘narcoguerilla’ FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) om de VS met drugs te overspoelen”.

Het olierijke Venezuela behoort tot de meest corrupte ter wereld. Door het wanbeleid van Chávez en de daling van de olieprijzen is de economie ineengestort. Er heerst voortdurend gebrek aan essentiële levensbehoeften. Daarom hebben al naar schatting 4 miljoen van de 33 miljoen Venezolanen het land verlaten.

Het regime van Maduro houdt zich volgens critici in stand met cocaïnesmokkel en de plundering van delfstoffen. Hoge militairen zouden daarvan profiteren en daarom oproepen negeren van oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó en Washington om Maduro ten val te brengen. Het drugskartel ‘Cartel de los Soles’ (Zonnenkartel) bestaat bijvoorbeeld volgens waarnemers uit hoge officieren.

Aangenomen wordt dat de aanklachten in Washington de machtspositie van Maduro in Caracas niet direct aantasten. Maar het wordt voor Maduro wel moeilijker naar het buitenland te reizen.

De 57-jarige Maduro kwam in 2013 aan de macht als opvolger van Hugo Chávez (1954-2013). Maduro wordt sinds 2019 door veel landen, inclusief Nederland, niet meer gezien als het wettige staatshoofd van het berooide Zuid-Amerikaanse land.