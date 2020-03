VS loven beloning uit voor arrestatie president Venezuela

De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro en veertien andere hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen. Washington wil hem oppakken wegens „narcoterrorisme” en looft 15 miljoen dollar uit (13,6 miljoen euro). De 57-jarige Maduro kwam in 2013 aan de macht als opvolger van Hugo Chávez (1954-2013). Maduro wordt sinds 2019 door een heleboel landen, inclusief Nederland, niet meer gezien als het wettige staatshoofd van het berooide Zuid-Amerikaanse land.

Onder de andere Venezolaanse topfiguren die Washington in het vizier heeft, zijn een voormalige vicepresident, de minister van Defensie en de voorzitter van het hooggerechtshof. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr is het regime van Maduro „gedrenkt in corruptie en criminaliteit. Terwijl de bevolking lijdt, vult deze bende de zakken met drugsgeld en inkomsten uit corruptie”, aldus Barr donderdag.

Maduro houdt de macht in handen dankzij trouwe militairen. De pogingen van oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó om Maduro met buitenlandse hulp tot aftreden te bewegen zijn vooralsnog op niets uitgelopen. Veel landen zien Guaidó als de interim-president van Venezuela.