De Verenigde Staten hebben een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro Moros en enkele andere hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen. Washington wil hem oppakken wegens ’narco-terrorisme” en looft 15 miljoen dollar uit (13,6 miljoen euro).

Maduro wordt door de VS niet meer als staatshoofd erkend. Venezuela is een doorvoerhaven geworden voor een groot deel van de cocaïne die van Latijns-Amerika naar de VS en Europa gaat.