VS legt ‘zoete e-sigaret’ aan banden

De Amerikaanse overheid gaat de verkoop van vloeistoffen met een zoet smaakje voor elektronische sigaretten aan banden leggen.

Vloeistoffen met een fruit- en snoepsmaak mogen voortaan alleen worden verkocht in speciaalzaken en niet meer in supermarkten en andere ‘gewone’ winkels. De zoete vloeistoffen zijn vooral populair onder jongeren. De gezondheidsautoriteiten maken zich hierover zorgen. Zonder beperkende maatregelen ligt er volgens hen een „nieuwe nicotine-verslavingsgolf” op de loer. Het gebruik van e-sigaretten onder tieners is vorig jaar in de VS met 75 procent toegenomen.