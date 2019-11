VS leggen sancties op aan Iraanse minister

De Verenigde Staten hebben vrijdag sancties opgelegd aan de Iraanse minister van Informatie- en Communicatietechnologie, Mohammad Javad Jahromi. De VS houden hem verantwoordelijk voor de internetcensuur in Iran tijdens protesten. In Iran gaan demonstranten de straat op om te protesteren tegen de verhoging van de brandstofprijzen.

Iran stelde vanwege de protesten een internetblokkade in. Deze maakte het voor demonstranten moeilijk om foto’s en video’s op sociale media te plaatsen. De Iraanse regering was bang dat protestgangers op die manier extra steun zouden krijgen. De internettoegang zou inmiddels langzaam worden hersteld.

„Wij leggen sancties op tegen de Iraanse minister van Informatie- en Communicatietechnologie vanwege het beperken van de toegang tot het internet”, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mcnuchin. „Daaronder zijn ook populaire berichtendiensten die tientallen miljoenen Iraniërs met elkaar verbinden.”