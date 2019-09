VS leggen Raúl Castro sancties op

De Verenigde Staten hebben Raúl Castro, de oud-president van Cuba, sancties opgelegd vanwege steun aan het regime in Venezuela. Ook de kinderen van de broer van Fidel Castro zijn strafmaatregelen opgelegd, die daardoor de Verenigde Staten niet meer in mogen.

„Als opperbevelhebber van de strijdkrachten van Cuba is Castro verantwoordelijk voor de acties van Cuba om het voormalige Maduro-regime in Venezuela te ondersteunen door geweld, intimidatie en repressie”, laat de Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten.

Door samen te werken met inlichtingenofficieren van Maduro zijn Cubaanse veiligheidstroepen volgens de VS „betrokken geweest bij grove mensenrechtenschendingen en schendingen in Venezuela, waaronder marteling.”

De Amerikanen zien Maduro niet meer als legitiem leider van Venezuela en steunen oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president.