VS leggen legertop Myanmar sancties op

De Verenigde Staten leggen vier topmilitairen uit Myanmar sancties op. Het gaat onder anderen om legerleider Min Aung Hlaing. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat het leger van het Aziatische land zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt dat troepen van Min Aung Hlaing verantwoordelijk zijn voor de „brute veiligheidsoperatie” in de Myanmarese deelstaat Rakhine. Die begon in 2017 en leidde ertoe dat honderdduizenden leden van de Rohingya-minderheid op de vlucht sloegen. Voordat de jongste vervolging begon, woonden er nog circa een miljoen Rohingya in Myanmar.

De VS zeggen dat in Rakhine leden van minderheidsgroepen zijn gedood of verwond met vuurwapens of messen. „Anderen zijn verbrand in hun huizen. En er zijn geloofwaardige meldingen van grootschalige verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld door troepen onder het bevel van Min Aung Hlaing.”

De sancties hebben tot gevolg dat eventuele bezittingen van de hoge militairen in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen.

Myanmar is vanwege dergelijke beschuldigingen ook voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag gedaagd. De eerste zitting in dat proces begon dinsdag. De Myanmarese leider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi (74) reisde zelf naar Nederland om haar land te verdedigen. Namens de Organisatie van Islamitische Staten had Gambia een aanklacht wegens genocide tegen Myanmar ingediend.

Suu Kyi voert naar verwachting woensdag het woord in Den Haag. De Gambiaanse minister van Justitie, Abubacarr Tambadou, eiste dinsdag dat Suu Kyi de gruweldaden tegen burgers en de genocide onmiddellijk stopt en dat het ICJ de regering van Myanmar opdraagt om de nog resterende Rohingya in Myanmar te beschermen.