VS leggen Iran meer sancties op

De Verenigde Staten leggen Iran verdere sancties op vanwege de recente raketbeschietingen op Amerikaanse doelen in Irak. Het gaat om economische sancties en maatregelen tegen hooggeplaatste Iraniërs die betrokken waren bij de aanvallen.

De Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën en zijn collega van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, hebben dat vrijdag meegedeeld tijdens een persmoment in het Witte Huis. Pompeo is ervan overtuigd dat Iran de intentie had om Amerikaanse militairen te doden. „We willen dat Iran zich gedraagt als een normaal land”, zo licht hij de maatregelen toe.

De nieuwe sancties zijn gericht tegen de staal- en maakindustrie van Iran, alsook de bouw, mijnbouw en de textielsector. Daarnaast worden acht regeringsmedewerkers gesanctioneerd.