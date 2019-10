VS laten Russische spion vrij

De Russische Maria Boetina (31), die eind vorig jaar in de VS werd veroordeeld omdat ze „actief was als een niet-geregistreerde Russische agente”, is vrijdag vrijgelaten. Een woordvoerder van de gevangenis in Tallahassee heeft dat bekendgemaakt. Naar verwachting wordt ze binnenkort uitgezet naar Rusland.

Boetina werd in juli vorig jaar gearresteerd en later in Washington veroordeeld. Ze had eerst alle beschuldigingen ontkend, maar bekende eind vorig jaar dat ze voor de Russische regering actief was in de National Rifle Association (NRA) om invloed in de politiek te krijgen. Ze kreeg achttien maanden gevangenisstraf, maar haar voorarrest werd daarvan afgetrokken. Dat is de reden dat ze nu vrijkomt.

De Russische regering had eerder haar vrijlating geëist en sprak van verzonnen aantijgingen.