VS kondigen heronderhandeling NAFTA aan

De Amerikaanse regering hoopt de heronderhandeling van het vrijhandelsakkoord NAFTA nog dit jaar af te ronden. De gesprekken over het akkoord met Mexico en Canada moeten na 16 augustus van start gaan, schreef handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer aan Amerikaanse parlementariërs.

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde al tijdens zijn campagne opnieuw te gaan onderhandelen over het 23 jaar oude vrijhandelsakkoord, dat hij „een ramp” noemde. Volgens Trump verdwenen banen en fabrieken door het akkoord naar Mexico.

Lighthizer zei tegen verslaggevers dat niet alle sectoren in de Amerikaanse economie hebben geprofiteerd van het vrijhandelsakkoord. „Als uitgangspunt voor de onderhandelingen, moeten we verder bouwen op wat werkt in NAFTA en aanpassen en verbeteren wat niet werkt”, legde de handelsvertegenwoordiger uit.