VS kondigen beperkingen aan op Chinese visa

De Verenigde Staten hebben op de visa van sommige Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische Partij beperkingen ingesteld, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. De VS doen dat omdat de Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, door de regering in eigen land worden onderdrukt.

Eerder legde de Amerikaanse regering al sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Deze zijn volgens de VS ook betrokken bij mensenrechtenschendingen en misbruik van Oeigoeren en andere islamitische minderheden. Met name in de noordwestelijke provincie Xinjiang worden zij onderdrukt.

Het ministerie liet niet weten voor welke Chinezen de restricties precies gelden. Ook is niet bekendgemaakt om wat voor sancties het precies gaat.