VS komen met nieuwe beelden aanval tanker

Het Amerikaanse leger heeft weer beelden vrijgegeven die Iran in verband moeten brengen met de aanval op twee tankers. Daarop zou te zien zijn hoe de Iraanse Revolutionaire Garde een onontplofte magneetmijn weghaalt bij Japans schip dat was beschadigd in de Golf van Oman.

In het gebied liepen recentelijk twee commerciële schepen schade op door explosies. Iran zegt daar niets mee te maken te hebben. De Verenigde Staten proberen het tegendeel te bewijzen door dergelijk beeldmateriaal naar buiten te brengen.

De incidenten hebben de spanning tussen Washington en Teheran verder doen oplopen. Het Iraakse leger meldde maandag dat meerdere projectielen zijn neergekomen in een basis ten noorden van Bagdad. Daar zijn ook Amerikaanse troepen gelegerd. In hun deel van het complex begonnen volgens een bron sirenes te loeien tijdens de aanval. Niemand raakte gewond.

De verantwoordelijkheid voor de beschieting is niet opgeëist. Amerikaanse functionarissen zeiden vorige maand dat een verhoogde dreiging uitging van door Iran gesteunde milities in Irak.