VS klagen Russische OPCW-hackers aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een aanklacht ingediend tegen zeven Russische inlichtingenofficieren voor het hacken van diverse anti-dopinginstanties. Vier van de zeven zijn dezelfde mannen die in Nederland probeerden de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken.

Het Amerikaanse ministerie maakte de aanklachten donderdag bekend, enkele uren nadat de Nederlandse regering uit de doeken had gedaan hoe een Russische operatie in Nederland was verijdeld.

MIVD verstoort cyberaanval Rusland in Den Haag

Doelwit van de Russische operatie waren onder meer de internationale antidopingautoriteit WADA en de Amerikaanse en Canadese antidopinginstanties. Volgens het ministerie waren de operaties vergelding voor de schorsing van Rusland op de Olympische Winterspelen, wegens het gebruik van doping.

Drie van de zeven Russen in de aanklacht zijn in de zomer ook al aangeklaagd, toen voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.