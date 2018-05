VS klagen over Chinezen bij luchtmachtbasis

De VS hebben formeel geklaagd bij China over Chinezen die bij een basis in Djibouti Amerikaanse luchtmachtpiloten met lasers in de ogen schijnen. De VS hebben een basis in het Afrikaanse land waar ongeveer vierduizend mensen gelegerd zijn.

Van daaruit opereert het Amerikaanse leger onder andere in Jemen en Somalië. China heeft niet ver daarvandaan ook een basis waar de VS zich nogal zorgen om maken.

„Dit zijn serieuze incidenten”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. „We eisen dat de Chinezen deze incidenten onderzoeken.”

Vorige maand zouden twee piloten van een C-130 toestel gewond zijn geraakt aan hun ogen door het felle licht. Het Pentagon is er van overtuigd dat het Chinezen zijn die met de lasers schijnen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen vooralsnog ongegrond.