VS klagen klokkenluider Snowden aan om boek

De Verenigde Staten hebben dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen klokkenluider Edward Snowden, die eerder voor de National Security Agency (NSA) werkte. Dit vanwege de publicatie van zijn nieuwe boek Onuitwisbaar, die volgens de VS in strijd is met de geheimhoudingsovereenkomst.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het boek van Snowden is gepubliceerd zonder dat het manuscript ervan is ingezien door inlichtingendiensten. Ook speeches die de voormalige NSA-medewerker tegenwoordig geeft zouden tegen de regels indruisen. Met de rechtszaak proberen de VS ervoor te zorgen dat alle opbrengsten die voortkomen uit het boek niet bij Snowden terechtkomen.

Snowden lekte in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten en de beveiliging van online communicatie door de NSA. Sinds de onthullingen die hij deed verbleef hij in Rusland. Veel mensen zien hem als een held, maar de Amerikaanse autoriteiten willen een strafrechtelijk proces vanwege het lekken van geheime informatie.