VS klaagt Californië aan om verbod privégevangenissen

De Amerikaanse federale overheid heeft de staat Californië aangeklaagd vanwege het vorig jaar ingestelde verbod op privégevangenissen. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Een privégevangenis is in particulier bezit. Er zijn er ongeveer 130 in heel de VS. De overheid betaalt deze gevangenissen om gedetineerden in bewaring te houden.

„Door de nieuwe wet moeten heel veel gevangenen worden verplaatst. Dat kost enorm veel geld en zorgt voor overlast in de omliggende staten”, aldus het ministerie in een verklaring. „Bijna 30 procent van alle gevangenen in Californië moet worden verplaatst.” Het sluiten van privégevangenissen betekent volgens het ministerie ook dat alle illegale migranten die in Californië worden opgepakt, moeten worden doorgestuurd naar andere staten.

De regering van president Donald Trump heeft vaker conflicten met Californië over beleidskwesties. Zo was het een van de staten die de landelijke regering aanklaagde vanwege het immigratiebeleid.