VS keuren verkoop torpedo’s aan Taiwan goed

De Amerikaanse overheid heeft de verkoop goedgekeurd van achttien torpedo’s aan Taiwan. Die wapendeal, waar een bedrag van 180 miljoen dollar (164 miljoen euro) mee is gemoeid, kan de relatie tussen Washington en Peking verder onder druk zetten. De Chinese overheid ziet Taiwan als een afvallige provincie.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de verkoop van de projectielen in het nationale belang is van de VS. De verkoop „zal de veiligheid van de ontvanger verhogen en een bijdrage leveren aan het handhaven van politieke stabiliteit, de militaire machtsbalans en economische vooruitgang in de regio”, stelt het departement in een verklaring.

De torpedo’s van het type MK-48 zijn ontworpen om afgevuurd te worden door onderzeeërs. De projectielen komen uit de voorraad van de Amerikaanse marine. Dergelijke wapenverkopen vallen slecht in China, dat Frankrijk recentelijk waarschuwde dat een wapendeal met Taiwan negatieve gevolgen zou hebben voor de onderlinge relatie.

Het huidige Taiwan is gesticht door Chinese nationalisten die vorige eeuw op de vlucht sloegen na het uitroepen van de communistische Volksrepubliek China. De democratisch bestuurde eilandstaat noemt zich de Republiek China. De Amerikanen maakten in 1979 een einde aan diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar zijn nog wel de belangrijkste wapenleverancier.