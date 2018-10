„VS hielpen bij drone-aanval basis Rusland”

Rusland zegt „zeer gealarmeerd” te zijn door berichten dat vanuit een een Amerikaans militair vliegtuig een aanval werd gecoördineerd met onbemande vliegtuigen op zijn luchtmachtbasis Hmeymim in Syrië in januari. Volgens het Russische ministerie van Defensie werd de aanval met dertien drones begeleid vanuit een Amerikaanse Poseidon 8.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou trokken de drones zich aanvankelijk terug toen de elektronische beveiliging in werking trad. Vanuit het Amerikaanse vliegtuig werden zij volgens Moskou naar gaten in de beveiliging gedirigeerd. Toen de toestellen binnenvlogen, werden zij vernietigd of overgenomen, aldus het departement.

Rusland meldde eerder al dat militanten op grote schaal drones hadden gebruikt in een aanval op de basis. Moskou meldt nu dat dit gebeurde met hulp vanuit het toestel dat op dat moment boven de Middellandse Zee vloog.