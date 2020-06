VS hebben terugtrekken troepen nog niet gemeld bij Duitsland

De Verenigde Staten hebben nog niet officieel bevestigd of ze daadwerkelijk duizenden militairen gaan terughalen uit Duitsland. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer maandag gezegd.

Vrijdag meldden Amerikaanse media dat de Amerikaanse president Donald Trump 9500 militairen die gestationeerd zijn in Duitsland wil terugroepen. Bondskanselier Angela Merkel noemde dat „onacceptabel”.

Kramp-Karrenbauer wil niet verder op het plan ingaan. „Ik wil niet speculeren over zaken die niet zijn bevestigd. Het feit blijft dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Duitsland goed is voor de veiligheid van alle NAVO-landen. Dus ook voor de VS. Dat is de basis waarop we samenwerken.”