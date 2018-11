VS halen Turkse ministers van sanctielijst

De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen tegen twee Turkse topfunctionarissen na enkele maanden weer ingetrokken. Ministers Abdulhamit Gül (Justitie) en Süleyman Soylu (Binnenlandse Zaken) waren op de sanctielijst gezet tijdens het diplomatieke conflict over de vervolging van de Amerikaanse geestelijke Andrew Brunson. De predikant is inmiddels vrijgekomen en teruggekeerd naar de VS.

Het lot van Brunson, die onder meer werd beschuldigd van steun aan terreurorganisaties, was eerder dit jaar de inzet van een hoog opgelopen ruzie tussen de twee NAVO-bondgenoten. Nadat de VS sancties hadden ingesteld tegen Gül en Soylu, sloeg Turkije terug met eigen strafmaatregelen tegen twee Amerikaanse ministers. Die worden nu ook weer ingetrokken, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.