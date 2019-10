VS halen troepen weg voor oprukkende Turken

De VS hebben een klein aantal militairen weggehaald van een post bij de plaats Ain Issa in Noord-Syrië. Dat gebeurde in verband met het oprukkende Turkse leger dat met een operatie bezig is in het gebied.

Twee Amerikaanse defensiefunctionarissen meldden dat de militairen zijn weggehaald om te voorkomen dat zij in het Turkse offensief worden betrokken.

In Ain Issa is een uitbraak geweest van IS-aanhangers. Dat gebeurde nadat het kamp werd aangevallen waar zij werden vastgehouden. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen.