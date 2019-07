VS halen drone Iran neer boven Straat van Hormuz

De Amerikaanse marine heeft donderdagavond in de Straat van Hormuz een Iraanse drone neergehaald. Ondanks herhaalde waarschuwingen rechtsomkeert te maken, kwam het toestel steeds dichter bij de USS Boxer. Tot op minder dan een kilometer, volgens het Pentagon. Daarop is besloten de drone te vernietigen.

President Donald Trump heeft dat bevestigd. Hij riep andere landen op de actie van Iran te veroordelen en de eigen schepen te beveiligen. „Dit is de laatste van de vele provocaties van Iran tegen schepen die in internationale wateren varen.” Trump benadrukte dat de Washington zich het recht voorbehoudt zijn belangen en medewerkers te verdedigen.

In juni claimde Iran het neerhalen van een Amerikaanse drone, die volgens Teheran het Iraanse luchtruim bij de Perzische Golf had geschonden.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif zei niets te weten van het incident donderdag. De informatie dat een Iraanse drone zou zijn uitgeschakeld op zee had hem niet bereikt, zei hij. Zarif was in New York waar hij een ontmoeting zou hebben met VN-secretaris-generaal Guterres.

Geënterd

Iran bevestigde donderdag dat het een kleine olietanker, de Riah, heeft geënterd omdat daarmee Iraanse olie zou worden gesmokkeld. De Revolutionaire Garde heeft via onder meer PressTV beelden verspreid van het enteren van de ruim dertig jaar oude boot die onder Panamese vlag vaart. Het korps meldde donderdag daarmee voor het eerst duidelijk dat het om dit schip gaat. De twaalf bemanningsleden zijn gearresteerd.

Het vaartuig verdween 13 juli en eerst waren er berichten dat het door motorstoring op sleeptouw was genomen naar een Iraanse haven. Vervolgens meldde de Revolutionaire Garde enkel dat een buitenlandse tanker was aangehouden. Pas donderdag openbaarde de garde met de beelden dat de Riah is opgebracht.