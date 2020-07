VS halen 11.800 militairen weg uit Duitsland

De Verenigde Staten halen 11.800 van de 35.000 in Duitsland gelegerde militairen weg. Volgens Duitse media gaan 6400 militairen terug naar Amerika en worden 5400 manschappen elders in Europa gelegerd.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper komt woensdag met de invulling van de plannen. President Donald Trump had de troepenverplaatsing al aangekondigd. Hij vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan de NAVO. Hij beschuldigd het land er verder van dat het profiteert van handel met de VS.

Volgens Duitse media worden militairen weggehaald uit drie bases in de deelstaat Beieren. Verder vertrekken er Amerikanen bij de vliegbasis Spangdahlem in de Eifel in Rijnland-Palts waar F-16 straaljagers gestationeerd zijn.