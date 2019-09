‘VS haalden hoge spion uit Rusland weg’

De VS hebben in 2017 in het diepste geheim een spion weggehaald uit Rusland die daar in hoge regeringskringen werkzaam was. Dat meldden diverse Amerikaanse media dinsdag op basis van regeringsbronnen.

Het besluit om de spion weg te halen werd genomen kort na een bijeenkomst op het Witte Huis tussen president Donald Trump, de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Russische ambassadeur in de VS. Trump zou daarbij zeer geheime informatie hebben gedeeld over Islamitische Staat in Syrië.

Volgens Amerikaanse media gingen bij de geheime diensten alarmbellen af toen dat duidelijk werd. Het zou echter niet de reden zijn geweest voor weghalen van de spion uit het Kremlin. Wel bekeken de diensten opnieuw de risico’s dat spionnen konden worden ontdekt.

Het Kremlin reageerde dinsdag door te verklaren dat de functionaris die in de Amerikaanse media wordt bedoeld, voor de Russische regering had gewerkt maar geen directe toegang had tot de Russische president Vladimir Poetin. De Russische krant Kommersant meldde dat het om ene Oleg Smolenkov gaat die in 2016 of 2017 zou zijn ontslagen.