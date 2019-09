VS-gezant Midden-Oosten stapt op

Het Witte Huis heeft donderdag het vertrek aangekondigd van de speciale afgevaardigde voor internationale onderhandelingen, Jason Greenblatt.

Greenblatt wil hij meer tijd doorbrengen bij zijn gezin in de Amerikaanse staat New Jersey. De Amerikaanse nieuwswebsite Axios meldde dat hij zal worden vervangen door Avi Berkowitz. Hij is de assistent van Jared Kushner, adviseur van het Witte Huis.

Greenblatt had van de Amerikaanse president Trump de opdracht gekregen een vredesplan voor het Midden-Oosten in elkaar te zetten, de zogenaamde „deal van de eeuw.” Het plan had het conflict tussen Israël en de Palestijnen uit de weg moeten ruimen.

Kushner, met wie Greenblatt nauw samenwerkte, zei dat deze een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van een economische en politieke visie voor vrede in het Midden-Oosten.

Het economisch deel van het plan maakte Kushner al in juni bekend. Dat plan bestond uit een grootscheepse investering in de Palestijnse gebieden om de economie daar op te krikken. De Palestijnse regering zei echter er eerst een politieke oplossing voor het conflict moet worden gevonden.

Greenblatt zal mogelijk op zijn post blijven tot na de publicatie van het politieke deel van plan. Dat zal in elk geval niet gebeuren voor de Israëlische verkiezingen op 17 september. Sommige sceptici suggereren zelfs dat het plan helemaal niet zal worden gepubliceerd omdat dit nauwelijks kans van slagen heeft.

Palestijnen hebben het politieke deel bij voorbaat verworpen. De reden is dat Ramallah het vertrouwen in de Trump heeft verloren, nadat deze in december 2017 overging tot de erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad in januari 2017. De Palestijnse topfunctionaris Saeb Erekat tweette daarop dat Trump de VS heeft gediskwalificeerd „om enige rol te spelen in elke vredesproces.”