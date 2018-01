„VS geven Syrische Koerden geen wapens meer”

De veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump, Herbert McMaster, heeft de Turkse regering beloofd dat Washington geen wapens meer verstrekt aan de milities van Syrische Koerden (YPG). Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde vrijdag dat McMaster dit telefonisch deed aan een naaste medewerker van president Erdogan, Ibrahim Kalm.

Ankara liet zaterdag weten dat McMaster erkent dat Turkije legitieme zorgen over zijn veiligheid heeft. Turkije heeft in de zes jaar oude Syrische burgeroorlog met afgrijzen aangezien hoe Koerdische milities YPG (Volksbeschermingseenheden) in het noordoosten van Syrië een cruciale rol zijn gaan spelen in de internationale strijd tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De VS steunen daarom die milities. Ankara ziet in de YPG echter een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en vreest een Koerdische staat langs zijn zuidgrens.

Vooral Koerdische milities domineren nu grofweg het stuk Syrië op de linkeroever van de rivier de Eufraat vanaf de grenzen met Turkije en Irak tot aan de rivier. Op de rechteroever hebben ze in het noordwesten van Syrië ook nog de streek van Manbij in handen en die van Afrin. De Turkse strijdkrachten zijn 20 januari in de aanval gegaan om Afrin op de Koerdische YPG-milities te veroveren. Aangenomen wordt dat daarna Manbij aan de beurt is. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu heeft zaterdag nog Amerikanen in de regio Manbij opgeroepen er onmiddellijk weg te gaan.