VS geloven niet dat Afghanistan snel geweldloos wordt

De Amerikaanse regering gelooft niet dat het in Afghanistan plotseling helemaal geweldloos wordt. Dit zei de Amerikaanse topmilitair generaal Mark Milley in een reactie op een bomaanslag in het oosten van Afghanistan.

De aanslag was de eerste opzienbarende gewelddaad in acht dagen tijd. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De Taliban ontkennen de aanslag te hebben gepleegd. De extremistische Taliban en hun voornaamste tegenstanders, de VS, hadden afgesproken elkaar een week lang met rust te laten en dat is een succes geworden.

Zaterdag tekenden de twee een akkoord dat moet leiden tot een wapenstilstand en vredesoverleg tussen de betrokken Afghaanse partijen. Washington heeft beloofd het aantal Amerikaanse militairen terug te brengen van 13.000 naar 8600 als de Taliban zich aan de gemaakte afspraken houden. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper suggereerde maandag dat de VS dat hoe dan ook gaan doen.