VS: geen inlichtingen chemische wapens Idlib

De Verenigde Staten zeggen geen informatie te hebben die erop wijst dat opstandelingen in het Syrische rebellenbolwerk Idlib chemische wapens kunnen maken. Minister James Mattis (Defensie) stelt dat er „nul inlichtingen” zijn die erop wijzen dat de tegenstanders van Assad dergelijk verboden wapentuig kunnen inzetten.

De Russische autoriteiten hebben eerder het vermoeden uitgesproken dat militanten in Idlib een chemische aanval in scene zouden willen zetten. Ze zouden de schuld vervolgens in de schoenen van Syrische regeringstroepen willen schuiven, met de bedoeling een westerse militaire interventie uit te lokken.

Mattis zegt harde feiten te willen zien voordat een chemische aanval wordt toegeschreven aan strijders die vechten tegen de Syrische regering. De Verenigde Staten hebben al gewaarschuwd dat een „snelle en gepaste” reactie zal volgen op de inzet van chemische wapens door Syrische regeringstroepen.