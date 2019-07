VS gaan snel beginnen met uitzetten migranten

De Verenigde Staten gaan snel beginnen met het uitzetten van illegale migranten. Dat heeft president Donald Trump vrijdag laten weten. Vorige maand stelde Trump de deportaties nog uit, omdat hij het Congres de kans wilde geven tot een andere oplossing te komen.

„De uitzettingen gaan binnenkort beginnen. We gaan mensen uit ons land verwijderen die hier illegaal zijn gekomen de afgelopen jaren”, aldus de president. Volgens het agentschap van de politie dat belast is met migratie (ICE) gaat het vooral om mensen zonder papieren die onlangs het land binnen zijn gekomen. De uitzettingen moeten mensen die illegaal naar de VS willen komen ontmoedigen.

Vorige maand sloten de VS en Mexico een overeenkomst om illegale migranten tegen te houden bij de grens tussen beide landen.