VS gaan militaire positie in Syrië uitbreiden

Amper twee weken nadat president Donald Trump besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken, meldt een hoge functionaris van het Pentagon dat de VS de militaire positie in Syrië weer willen versterken.

Reden om de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië „met extra militaire middelen” uit te breiden, is volgens de anonieme bron om te voorkomen dat olievelden worden heroverd door restanten van IS of andere terroristische groeperingen. De ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Defensie kon niet zeggen wat onder die extra middelen wordt verstaan.

Duidelijk is dat de Verenigde Staten niet alleen de plannen voor een volledige terugtrekking uit Syrië hebben beëindigd, maar dat het juist de Amerikaanse troepen die in het land zijn achtergebleven gaat versterken.