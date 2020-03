‘VS gaan 100.000 ventilatoren produceren’

De Verenigde Staten gaan de productie van beademingsapparatuur opschroeven. De komende honderd dagen gaat het land 100.000 ventilatoren produceren, zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag.

De president stelde dat hij met de ventilatoren zowel de zorg in de VS als die in andere landen wil helpen de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Volgens Trump is er een grote kans dat zijn land niet alle ventilatoren nodig heeft.

Trump beroept zich voor het intensiveren van de de productie op de Defence Production Act, een oorlogswet die de president extra bevoegdheden geeft. Donderdag gebruikte de Republikein de wet om van General Motors te eisen dat het meer beademingsapparatuur gaat maken. Witte Huis-medewerker Peter Navarro is door Trump aangesteld om de uitvoering van de oorlogswet te coördineren.